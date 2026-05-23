JPNN.com » Otomotif » Motor » Pilihan Warna Baru di Yamaha GEAR ULTIMA Series

Pilihan Warna Baru di Yamaha GEAR ULTIMA Series

Peluncuran varian warna baru Yamaha GEAR ULTIMA. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) kembali memberi sentuhan segar pada lini skuter matik keluarganya lewat opsi varian warna baru GEAR ULTIMA.

Penyegaran itu diperkenalkan bersamaan dengan rangkaian festival bertajuk Karnaval GEAR ULTIMA yang menyambangi Kota Depok, Jawa Barat.

Lewat pembaruan tersebut, Yamaha mencoba menghadirkan tampilan yang lebih modern dan dekat dengan gaya hidup masyarakat urban.

Warna-warna baru itu hadir pada beberapa pilihan varian, mulai dari GEAR ULTIMA Hybrid, Hybrid Solid, hingga varian tertinggi GEAR ULTIMA Hybrid Smart.

"Kami bermain di warna-warna yang sungguh colorful. Dari velgnya juga terlihat lebih colorful," ungkap Chief Yamaha Area DDS 1 Bogor, Stephen, di Cinere-Depok, Sabtu (23/5).

Dia menambahkan khusus pada tipe Hybrid Smart, Yamaha membekalinya dengan Smart Key System.

Penyegaran warna itu disebut bukan sekadar mempercantik tampilan motor.

Yamaha juga tetap mempertahankan teknologi hybrid, yang diklaim lebih efisien untuk menunjang mobilitas masyarakat perkotaan dengan aktivitas padat setiap hari.

