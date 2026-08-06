Pilihan Warna Baru Geely EX2, 2 Ribu Unit Disiapkan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Geely menghadirkan penyegaran pada mobil listrik EX2 di GIIAS 2026, lewat pilihan warna baru Aether Green.

Warna anyar memberikan kesan modern sekaligus elegan, yang membuat tampilan lebih segar.

Tak hanya membawa penyegaran visual, Geely memastikan kesiapan distribusi EX2 di Indonesia.

Lebih dari 2.000 unit telah disiapkan untuk dikirim ke konsumen, menandai langkah serius perusahaan.

Geely EX2 sendiri tetap mengandalkan sejumlah keunggulan seperti jarak tempuh hingga 395 kilometer (NEDC).

Soal pengalaman berkendara, EX2 mengusung sistem penggerak roda belakang (RWD) yang dipadukan dengan suspensi multi-link.

Geely juga membekali EX2 dengan 12 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Selama GIIAS 2026, Geely menawarkan berbagai program kepemilikan yang memudahkan konsumen.