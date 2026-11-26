Pilihan Warna Baru untuk Honda Scoopy, Cek Harga di Sini
jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) kembali membawa angin segar bagi para pencinta skutik ikonik, Honda Scoopy.
Honda menyematkan pilihan warna baru sekaligus desain striping yang membuat aura retro terasa kian kental dan unik.
Penyegaran bukan sekadar ganti kulit. AHM sengaja meraciknya untuk menjawab kebutuhan anak muda.
Dua warna anyar langsung mencuri perhatian. Ada Fashion White yang memancarkan kesan modern dan bersih.
Lalu, Stylish Brown yang kental dengan nuansa hangat dan klasik.
Keduanya menyatu apik dengan lekuk bodi Scoopy yang membulat dan ikonik.
Tak berhenti di warna, sentuhan baru juga merambah ke detail grafis di setiap variannya.
Scoopy Fashion kini tampil lebih ekspresif dan playful lewat desain logo yang atraktif.
PT. Astra Honda Motor (AHM) kembali membawa angin segar bagi para pencinta skutik ikonik, Honda Scoopy.
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