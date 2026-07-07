Pilot AMA Air & Ibu Hamil Tewas di Papua, Pacul Beri Respons Menohok, Singgung Wapres Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Pacul menyebut Papua menjadi kawasan khusus yang dalam undang-undang menjadi tanggung jawab Wapres RI.

Hal demikian dikatakan Pacul menyikapi rentetan kekerasan di Papua yang mengakibatkan tewasnya ibu hamil dan pilot pesawat AMA asal Amerika Serikat (AS).

"Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres," kata Pacul ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

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Pacul mengaku tak bisa berkomentar lebih jauh terhadap persoalan di Papua, karena amanat undang-undang mengatur Wapres sebagai penanggung jawab penyelesaian wilayah Bumi Cenderawasih.

"Undang-undangnya begitu bunyinya. Otonominya khusus lagi. Oke? Jadi apa-apa yang terjadi di sana, ya, jangan langsung dikomentari," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Dia kemudian ditanya awak media soal kemungkinan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka lebih aktif menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Saya tidak mengatakan Wapres harus lebih aktif, tetapi bunyi undang-undangnya. Bunyi undang-undangnya begitu," ujar Pacul.

Diketahui, seorang ibu hamil meninggal dunia diduga menjadi korban penembakan saat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM di Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7).