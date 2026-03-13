Pimpin Apel Operasi Ketupat 2026, Herman Deru Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik Lebaran
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Ketupat 2026' dalam rangka pengamanan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Griya Agung Palembang, Kamis (12/3) sore.
Apel tersebut turut dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho, serta unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan apel gelar pasukan bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.
Hal ini sekaligus menjadi wujud sinergisitas lintas sektor guna memastikan pelaksanaan mudik serta perayaan Idulfitri 1447 Hijriah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
Dalam amanat tersebut juga disampaikan kondisi global saat ini menunjukkan eskalasi yang meningkat akibat sejumlah konflik internasional, seperti konflik Israel–Palestina serta ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Situasi tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk gejolak harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar rupiah, inflasi, serta daya beli masyarakat.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai langkah diplomasi dengan mengedepankan politik luar negeri bebas aktif serta prinsip non-blok guna memitigasi dampak konflik global sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.
Indonesia juga terus berperan aktif dalam upaya diplomasi internasional, termasuk mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel melalui pendekatan Two State Solution.
Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin Apel Operasi Ketupat 2026 yang berlangsung di halaman Griya Agung Palembang
