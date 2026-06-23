Pimpin Daftar Top Skor, Messi Tak Ingat Gol Favoritnya
jpnn.com - LIONEL Messi mengatakan tak bisa mengingat atau menyebut gol favoritnya.
Pernyataan itu muncul ketika kapten Argentina tersebut sedang melakoni performa luar biasa di Piala Dunia 2026 dengan sederet rekor yang terus bertambah.
"Saya tidak ingat banyak, tidak tahu. Saya lelah dan hanya ingin menikmati momen ini bersama tim," kata Messi dikutip dari DAZN.
Pengakuan itu cukup mengejutkan mengingat Messi sedang berada dalam performa terbaiknya di turnamen ini.
Pemain Inter Miami tersebut baru saja mencetak dua gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0, Selasa (23/6).
Dua gol tersebut makin menegaskan status Messi sebagai pemain paling menentukan di skuad Albiceleste.
Berkat kontribusinya, Argentina sukses mengamankan tiket ke 32 Besar setelah sebelumnya juga menang 3-0 atas Aljazair.
Tak hanya membawa timnya melaju mulus, Messi juga menorehkan sejarah baru.
Penggawa Timnas Argentina Lionel Messi tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Menjadi top skor dan pecahkan rekor, Messi mengaku tak ingat gol favoritnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ronaldo Masih Dipercaya? Ini Sinyal Martinez Jelang Laga Kontra Uzbekistan
- Argentina vs Austria: Lionel Messi Bersinar, tapi Ada yang Mengganjal Ralf Rangnick
- Portugal vs Uzbekistan: Kebangkitan atau Petaka bagi Cristiano Ronaldo?
- Argentina Sempurna, Ini 6 Negara yang Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026
- Hasil Prancis vs Irak 3-0, Didier Deschamps Puas Les Bleus Kendalikan Permainan
- Timnas Jerman Dihantam Kabar Buruk di Piala Dunia 2026