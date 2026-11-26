jpnn.com, JAKARTA - Bara Ilyasa resmi memimpin Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2026–2031.

Adapun prosesi pelantikannya dilaksanakan di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Bara mengatakan semangat kebersamaan yang terbangun sejak awal merupakan fondasi penting dalam menyatukan visi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendorong perubahan RRI secara terarah dan berkelanjutan.

“Dengan kesamaan visi, semangat kolektif, dan kolaborasi, kami dapat membangun RRI yang lebih baik,” kata Bara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penetapan Bara sebagai ketua Dewas RRI merupakan hasil musyawarah mufakat yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu, proses tersebut menjadi modal awal dalam membangun kesolidan Dewan Pengawas untuk membawa RRI menjadi lebih baik.

Sejalan dengan visi dan misi yang diusungnya, Bara berkomitmen mendorong transformasi RRI tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik.

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Menurut Bara, transformasi tersebut mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan peran RRI di daerah.

“Kami ingin Dewan Pengawas, direksi, dan seluruh insan RRI bergerak dalam satu tarikan napas dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.