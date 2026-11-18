jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Selatan terpilih periode 2026-2031 Andri Manik akan memaksimalkan potensi ekonomi di Jaksel, khususnya UMKM.

"Jakarta Selatan memiliki banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Mulai dari perhotelan, perkantoran, jasa, kuliner, industri digital, dan sebagainya," kata Andri Manik di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Jaksel tercatat skor 87.57, melampaui rata-rata Provinsi DKI Jakarta (84.15). Jaksel juga dikenal memiliki kawasan strategis dan prestisius yang menjadi magnet bagi perusahaan nasional maupun multinasional.

Andri Manik terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Kota ke-VII Kadin Jaksel bertema "Sinergitas Kadin Jakarta Selatan Dalam Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global", yang berlangsung di RA Suite Simatupang, Jaksel, hari ini.

Andri menjelaskan selain membentuk kepengurusan baru, dirinya akan melakukan menerapkan sejumlah program, baik ke dalam maupun keluar, antara lain klaterisasi terhadap anggota-anggota Kadin Jaksel berdasarkan sektor usahanya. Hal tersebut untuk memudahkan kolaborasi lintas sektor.

Termasuk penguatan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kota Jaksel, pembinaan UMKM melalui pendataan secara gratis dan pembinaan yang kontinyu dan berkelanjutan.

Hal lainnya adalah skenapreneur, yakni membangun dan mengembangkan usahanya dengan mengedepankan nilai autentisitas, identitas budaya, dan jejaring komunitas.

"Kami akan coba mengadakan event skenpreneur, dengan menggabungkan UMKM dengan tampilan budaya Betawi dan lainnya di kawasan Blok M yang selama ini menjadi meltingpot dari berbagai wilayah di Jakarta," katanya.