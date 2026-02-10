menu
Pimpin Kembali PB Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto Fokus pada Regenerasi Atlet Muda
Airlangga Hartarto terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026–2030. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Airlangga Hartarto terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026–2030.

Keputusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Wushu Indonesia VIII yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Airlangga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh 33 Pengurus Provinsi (Pengda) di seluruh Indonesia.

Ia menekankan bahwa keberhasilan Wushu Indonesia selama ini merupakan hasil sinergi kolektif, di mana Pengda menjadi ujung tombak dalam melahirkan atlet-atlet berbakat dari berbagai daerah.

"Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang hanya bisa dijalankan dengan dukungan bersama. Sumber atlet Indonesia ada di Pengda, dan tugas pengurus di pusat adalah memperkuat sinergi tersebut demi kemajuan wushu tanah air," ujar Airlangga.

Di bawah kepemimpinannya pada dua periode sebelumnya, Wushu Indonesia mencatatkan deretan prestasi gemilang, mulai dari juara umum SEA Games hingga torehan medali emas di ajang World University Games.

Menatap periode ketiga, Airlangga berkomitmen memperkuat sistem pembinaan atlet usia dini dan junior sebagai langkah regenerasi.

Fokus utama PB WI ke depan adalah menyiapkan peta jalan (roadmap) menuju Olimpiade 2032.

