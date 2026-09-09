Pimpin Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Malah Tak Terlalu Peduli, Ini Alasannya

jpnn.com - Jorge Martin justru memilih tidak larut dalam statusnya sebagai pemimpin klasemen MotoGP 2026.

Pembalap Aprilia itu lebih memilih memusatkan perhatian pada pekerjaannya bersama tim menjelang MotoGP San Marino di Misano.

Martin saat ini berada di posisi teratas dengan 256 poin. Namun, keunggulannya belum cukup aman karena Marc Marquez hanya berjarak 19 poin, sedangkan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, tertinggal 24 angka.

Kondisi tersebut membuat persaingan perebutan gelar masih sangat terbuka. Hasil di Misano bahkan berpotensi mengubah posisi tiga pembalap teratas klasemen.

Jorge Martin Pilih Fokus pada Pekerjaan

Alih-alih sibuk menghitung jarak poin, Martin memilih menjaga fokus terhadap performa Aprilia. Baginya, posisi di klasemen belum menjadi penentu karena persaingan masih sangat ketat.

"Balapan di Misano selalu punya suasana spesial, terlebih ketika membela pabrikan Italia seperti Aprilia. Dukungan dari tim dan para penggemar membuat saya yakin akhir pekan ini akan sangat istimewa," ucapnya.

Meski berada di posisi teratas, Martin menilai keunggulan poin belum memberikan gambaran sebenarnya mengenai kekuatan masing-masing pembalap. Selisih yang tipis membuat posisi klasemen bisa berubah dengan cepat.

"Memang menyenangkan melihat Aprilia berada di posisi teratas, tetapi klasemen belum bisa menjadi ukuran utama," tambahnya.