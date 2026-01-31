Pimpin Kunker Komisi VI DPR, Nurdin Halid: RDMP Balikpapan Harus Jadi Infrastruktur Strategis Negara

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (29/1/2026).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Prof. Dr. H. A. M. Nurdin Halid memimpin kunjungan tersebut sebagai bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis sektor energi nasional, khususnya pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Dalam kunjungan tersebut, Nurdin Halid menegaskan RDMP Balikpapan tidak boleh dipandang semata sebagai aset komersial PT Pertamina, melainkan harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara.

Menurutnya, kilang ini memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional, sehingga desain operasionalnya harus mencakup kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan serta mitigasi risiko geopolitik regional.

“RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata,” tegasnya.

Nurdin Halid juga menekankan pentingnya optimalisasi kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Dia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, di mana kebutuhan energi dalam negeri dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional.

Dalam konteks tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi.