menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Pimpin Percasi Jakarta, Hardiyanto Kenneth Siap Jawab Tantangan Catur di Ibu Kota

Pimpin Percasi Jakarta, Hardiyanto Kenneth Siap Jawab Tantangan Catur di Ibu Kota

Pimpin Percasi Jakarta, Hardiyanto Kenneth Siap Jawab Tantangan Catur di Ibu Kota
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelantikan kepengurusan pengprov Percasi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Hardiyanto Kenneth di Balai Kota, Jakarta, Rabu (15/10). Foto: Dokumentasi Percasi Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan Percasi di DKI Jakarta periode 2025–2029 resmi dipimpin oleh Hardiyanto Kenneth.

Pria kelahiran 13 April 1981 mendapatkan amanah untuk memutar organisasi catur ibu kota selama satu periode ke depan.

Ketum PB Percasi, Utut Adianto berpesan kepada Kenneth untuk bisa terus melahirkan pecatur profesional dari DKI Jakarta.

Baca Juga:

Selama ini Jakarta terkenal sering melahirkan pecatur bergelar grand master (GM).

Menjadi sebuah tantangan ke depannya buat Kenneth untuk bisa menjaga regenerasi pecatur ibu kota yang kini tercatat tersisa hanya empat bergelar GM.

“Jakarta selama ini dikenal sebagai gudang atlet-atlet catur nasional. Seperti yang kita saksikan hari ini, ada anak berusia sembilan tahun, Zach Alexander Chong, yang sudah menjadi juara nasional.”

Baca Juga:

“Mudah-mudahan anak-anak seperti ini bisa tumbuh menjadi Grand Master. Karena itu, saya meminta Percasi DKI Jakarta untuk terus mendukung dan bisa memfasilitasi sepenuhnya," kata Utut.

Hardiyanto Kenneth merasa tertantang untuk bisa menjaga regenerasi pecatur selama kepemimpinannya.

Beragam tantangan di depan mata Hardiyanto Kenneth setelah dilantik jadi Ketum Percasi DKI Jakarta, Rabu (15/10)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI