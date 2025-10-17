Pimpin Percasi Jakarta, Hardiyanto Kenneth Siap Jawab Tantangan Catur di Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan Percasi di DKI Jakarta periode 2025–2029 resmi dipimpin oleh Hardiyanto Kenneth.

Pria kelahiran 13 April 1981 mendapatkan amanah untuk memutar organisasi catur ibu kota selama satu periode ke depan.

Ketum PB Percasi, Utut Adianto berpesan kepada Kenneth untuk bisa terus melahirkan pecatur profesional dari DKI Jakarta.

Baca Juga: Festival Catur HM Hasan Cup 2025 Siap Cetak Bibit Pecatur Muda

Selama ini Jakarta terkenal sering melahirkan pecatur bergelar grand master (GM).

Menjadi sebuah tantangan ke depannya buat Kenneth untuk bisa menjaga regenerasi pecatur ibu kota yang kini tercatat tersisa hanya empat bergelar GM.

“Jakarta selama ini dikenal sebagai gudang atlet-atlet catur nasional. Seperti yang kita saksikan hari ini, ada anak berusia sembilan tahun, Zach Alexander Chong, yang sudah menjadi juara nasional.”

“Mudah-mudahan anak-anak seperti ini bisa tumbuh menjadi Grand Master. Karena itu, saya meminta Percasi DKI Jakarta untuk terus mendukung dan bisa memfasilitasi sepenuhnya," kata Utut.

Hardiyanto Kenneth merasa tertantang untuk bisa menjaga regenerasi pecatur selama kepemimpinannya.