Pimpin Peringatan HUT ke-81 DPR, Puan Berkomitmen Sempurnakan Kinerja Demi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna menegaskan komitmen DPR untuk terus menyempurnakan kinerja dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Rapat Paripurna Khusus peringatan HUT ke-81 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Puan didampingi Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati.

Di Rapat Paripurna ini, Puan menyampaikan pidato Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 dan HUT ke-81 DPR RI bertajuk ‘DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif’.

Hadir Dalam rapat paripurna tersebut sejumlah tamu undangan seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

“Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menetapkan pilihan yaitu bahwa Indonesia dibangun sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum,” kata Puan di awal pidatonya.

“Kedaulatan tidak diletakkan pada kehendak perseorangan ataupun kekuasaan semata, melainkan pada rakyat,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.