Pimpin Rapat di DPR, Willy Aditya Singgung Isu Merger Gerindra-NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengungkap canda terkait merger Partai NasDem dengan Gerindra ketika memimpin rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).

Willy selain menjabat pimpinan Komisi XIII juga berstatus sebagai Ketua DPP NasDem Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi.

Sementara itu, rapat yang dipimpin Willy ialah RDP antara Komisi XIII dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

RDP yang dilaksanakan pukul sekitar pukul 10.00 WIB itu membahas peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan perkembangan RUU BPIP.

Mulanya, RDP diawali dengan Willy mempersilakan Yudian memaparkan rencana kerja terkait pembinaan ideologi Pancasila dan perkembangan RUU BPIP.

Yudian menyelesaikan paparan. Willy kembali mengambil alih rapat, lalu mempersilakan anggota DPR dari berbagai fraksi berbicara.

Dia kemudian mempersilakan anggota Komisi XIII DPR RI dari fraksi PKB berbicara, lalu dilanjutkan ke partai PKS dan Golkar.

Willy kemudian hendak mempersilakan anggota Komisi XIII lain berbicara, tetapi bimbang memberikan giliran antara fraksi Gerindra dan NasDem.