Pimpin Rapat di Solok, Wapres Gibran Minta Pemkab Percepat Pendataan Korban Banjir Bandang
jpnn.com, SOLOK - Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempercepat proses pendataan warga terdampak banjir bandang.
Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar utama penanganan medis, logistik, hingga penataan kembali permukiman pascabencana.
Permintaan itu disampaikan Gibran saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Jumat (25/9).
Wapres meminta pemerintah daerah mendata warga terdampak secara rinci agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
"Pak Bupati, tolong didata orangnya," ujar dia.
Menurutnya, pendataan diperlukan untuk menentukan warga yang membutuhkan penataan kembali permukiman, termasuk kemungkinan relokasi bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana.
Ia meminta lokasi permukiman baru bagi warga terdampak memperhatikan aspek keselamatan dan tidak berada di kawasan yang memiliki risiko bencana.
"Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman," katanya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempercepat proses pendataan warga terdampak banjir bandang.
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