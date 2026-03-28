menu
JPNN.comJPNN.com
Pimpin Rapat Finalisasi Program Strategis Nasional, Sekda Sumsel Tekankan Hal Penting Ini

Pimpin Rapat Finalisasi Program Strategis Nasional, Sekda Sumsel Tekankan Hal Penting Ini

Pimpin Rapat Finalisasi Program Strategis Nasional, Sekda Sumsel Tekankan Hal Penting Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra memimpin Rapat Finalisasi Penyusunan Program Strategis Nasional (PSN) yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Jumat (28/3). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra memimpin Rapat Finalisasi Penyusunan Program Strategis Nasional, Jumat (28/3).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang itu digelar sebagai upaya memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menyelaraskan serta memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel Dodi Eko Prasetyo dalam laporannya menyampaikan masih terdapat sejumlah indikator program strategis nasional yang belum terisi secara lengkap.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan kekosongan data tersebut berpotensi menurunkan nilai evaluasi kinerja daerah apabila tidak segera dilengkapi oleh masing-masing perangkat daerah terkait.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumsel Edward Candra meminta seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melengkapi data yang masih kurang, sekaligus meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Sekda Edward Candra juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program strategis nasional, termasuk rencana pendirian SMA Garuda Unggul yang akan diintegrasikan dengan MAN Insan Cendekia (IC) Kayuagung.

Baca Juga:

Menurutnya, pengembangan kedua lembaga pendidikan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mutu pendidikan di Sumsel.

Dia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ke depan akan diperluas cakupannya, termasuk menyasar anak-anak putus sekolah melalui skema SPPG.

Ini hal penting yang ditekankan Sekda Edward Candra saat memimpin Rapat Finalisasi Penyusunan Program Strategis Nasional di Sumsel

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI