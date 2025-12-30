Pimpin Rapat Pemulihan Bencana, Dasco Singgung soal Koordinasi dan Kerja Efisien
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta lembaga dan kementerian melaksanakan koordinasi secara efektif untuk menangani wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Hal demikian dikatakan Dasco saat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menggelar rapat koordinasi yang disiarkan di YouTube, Selasa (30/12).
"Dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani," kata dia dalam rapat, Selasa.
Ketua Harian Gerindra itu menyebut penting dilaksanakan koordinasi secara efektif agar penanganan bencana kerja dikerjakan efisien.
"Memfokuskan tindakan agar efisien dari sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Adapun, rapat koordinasi yang dipimpin Dasco dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem hingga kepala daerah di Tanah Rencong.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga tampak hadir dalam rapat tersebut.
Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menhub Dudy Purwagandhi, Mensos Saifullah Yusuf, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad turut hadir di rapat tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kerja penanganan bencana menjadi efisien ketika koordinasi dilaksanakan efektif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Darmadi Durianto DPR RI: Kinerja BNI 2025 Solid di Tengah Tekanan Global, 2026 Harus Lebih Agresif
- Adies Kadir: Pemerataan Pendidikan Harus Dibarengi Penguatan Literasi Digital
- Darmadi Durianto DPR: Kinerja BRI Selama 2025 Tunjukkan Ekonomi Pancasila Bekerja Nyata Lewat Penguatan UMKM
- Bang Saleh: Guru Honorer Layak Bergembira atas Kenaikan Insentif Bulanan
- Darmadi Durianto: Danantara Harus Jadi Mesin Pertumbuhan, Bukan Sekadar Pengelola Aset
- Serap Aspirasi di Pesantren, Misbakhun Temui Konstituen & Paparkan Program Andalan Pemerintah