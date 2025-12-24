Pimpin Repatriasi Orangutan, Menhut Ungkit Komitmen Berantas Perdagangan Satwa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin langsung proses repatriasi atau pemulangan empat orangutan dari Thailand ke Indonesia yang diperjualbelikan secara ilegal.

Keempat primata tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (23/12) sekitar pukul 19.00 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia GA-867.

Raja Juli menuturkan proses pemulangan repatriasi orangutan menjadi tanda kehadiran negara dalam melindungi satwa liar dari praktik ilegal.

"Hari yang bahagia bisa menyaksikan kerja keras antarkementerian, lembaga, bahkan internasional untuk repatriasi empat individu orangutan Sumatera dan Tapanuli," ujar Raja Antoni dalam keterangan persnya, Rabu (24/12).

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan ke depan negara perlu memperkuat perbatasan demi mencegah perdagangan ilegal satwa langka.

"Selain bahagian saya secara pribadi merasa sedih, karena kejahatan jual beli satwa liar ini masih saja terjadi," ujarnya.

Adapun, keempat orangutan direpatriasi setelah menjadi korban perdagangan ilegal yang digagalkan otoritas Thailand pada awal 2025 lalu.

"Perlu kerja keras antar lembaga institusi dan kementerian untuk serius lagi menjaga border sehingga perdagangan ilegal yang terjadi," tuturnya.