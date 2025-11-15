Pimpin Rombongan PSI Bertemu Kiai di Ciamis, Ahmad Ali: Mohon Doa

jpnn.com, CIAMIS - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, bersama jajaran pengurus DPP dan DPW PSI Jawa Barat menyempatkan diri melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah kiai dan tokoh pesantren di Kabupaten Ciamis, Sabtu (15/11).

Hal itu dilakukan di sela rangkaian kegiatan Pra Rapat Kerja Wilayah (Pra-Rakerwil) PSI Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Ali menyampaikan bahwa PSI ingin memastikan langkah politiknya tetap berada pada jalur yang baik, santun, dan membawa kemaslahatan.

“Kami hadir ke Ciamis untuk bersilaturahmi dan memohon doa para kiai. PSI ingin membangun organisasi politik yang kuat, tetapi tetap dekat dengan nilai-nilai agama, etika, dan kearifan lokal,” kata Ahmad Ali.

Menurutnya proses konsolidasi PSI di Jawa Barat dan seluruh Indonesia tidak hanya sebatas penguatan struktur, tetapi juga memperkuat landasan moral dan spiritual agar seluruh kader tetap rendah hati, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Penguatan jaringan partai harus berjalan beriringan dengan penguatan akhlak. Kami memohon berkah dan bimbingan dari para kiai agar langkah PSI selalu membawa manfaat dan dijauhkan dari niat-niat yang tidak baik,” tambahnya.

Dia menjelaskan kunjungan ke Ciamis ini juga menunjukkan komitmen PSI untuk tidak menjauh dari agama dan nilai-nilai keislaman, sekaligus menegaskan bahwa politik dapat dijalankan dengan cara yang santun, penuh hormat, dan mengedepankan persatuan.

“PSI ingin menjadi partai yang modern, tetapi tetap menghormati nilai-nilai agama dan tradisi yang hidup di masyarakat. Silaturahmi ini adalah bagian dari perjalanan kami untuk merawat kedekatan itu,” tutur Ahmad Ali.(mcr8/jpnn)