Pimpin SAPMA PP DKI Jakarta, Gerald Purba Siap Kolaborasi dengan Pemprov & DPRD
jpnn.com, JAKARTA - Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta resmi memiliki kepemimpinan baru setelah Musyawarah Wilayah (Muswil) III berakhir, Minggu (14/12).
Johanes Geraldy Purba terpilih sebagai ketua masa bakti 2025-2029 dan langsung menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi secara aktif dan konstruktif dengan DPRD serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kesiapan berkolaborasi ini mendapat sambutan positif dari jajaran legislatif dan eksekutif DKI Jakarta, yang melihat peran organisasi pemuda sebagai mitra penting dalam pembangunan kota menuju Jakarta Kota Global.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pembangunan Ibu Kota membutuhkan sinergi dari berbagai elemen, termasuk pemuda.
Dia secara terbuka mengajak SAPMA PP DKI Jakarta untuk menyalurkan gagasan mereka melalui lembaga legislatif.
"Saya sangat berharap SAPMA PP DKI Jakarta dapat berkolaborasi dengan Pemda DKI Jakarta, dan kami di DPRD DKI Jakarta membuka diri seluas-luasnya agar ada usulan-usulan, ada program-program, yang disampaikan kepada kita," ujar Khoirudin, dikutip Rabu (17/12).
Senada dengan itu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto, memberikan apresiasi terhadap peran Sapma PP selama ini.
"Apresiasi terhadap kontribusi SAPMA PP DKI Jakarta yang selama ini aktif dalam kaderisasi pemuda, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta kolaborasi program kepemudaan bersama pemerintah daerah," kata Uus.
