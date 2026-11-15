Pimpin SP JICT 2026–2029, Irfan Maulana: Transformasi Pelabuhan Harus Sejalan dengan Perlindungan Pekerja

jpnn.com - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) resmi mengukuhkan Irfan Maulana sebagai ketua umum dan Zulfansyah sebagai wakil ketua umum periode 2026–2029.

Pengukuhan ini menjadi keputusan strategis dalam rangkaian Musyawarah Kerja (Musker) SP JICT bertema "Transforming the Union, Empowering the Workforce, Strengthening the Future" yang digelar di Jakarta pada 10 Npvember 2026.

Kepemimpinan baru ini menegaskan arah transformasi SP JICT menjadi organisasi pekerja yang semakin profesional, progresif, dan berorientasi pada masa depan, dengan tetap menjadikan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja sebagai mandat utama.

Di tengah percepatan digitalisasi, modernisasi peralatan, dan transisi menuju operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan, SP JICT memandang kesiapan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan transformasi industri logistik nasional.

Ketua Umum SP JICT Irfan Maulana menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas terminal harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi, keselamatan, serta kepastian masa depan pekerja.

“Transformasi pelabuhan tidak boleh hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan peningkatan produktivitas. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kemajuan tersebut juga meningkatkan kompetensi, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Pelabuhan yang kuat harus dibangun di atas SDM yang kuat,” ujar Irfandi di Jakarta pada Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, JICT memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama perdagangan internasional Indonesia. Karena itu, keberlanjutan operasional dan daya saing terminal harus didukung oleh hubungan industrial yang sehat, profesional, serta berkeadilan.