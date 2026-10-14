Pimpin Transformasi Digital, Edward Candra Raih Penghargaan Sekda Terbaik Kategori Orchestration Leadership, ADLG Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakselerasi transformasi digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kembali membuahkan apresiasi di tingkat nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dinobatkan sebagai Sekda Terbaik Kategori Orchestration & Execution Leadership pada ajang bergengsi ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards).
?Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas kepemimpinan Sekda sebagai orkestrator birokrasi yang dinilai sukses menyelaraskan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghilangkan sekat ego sektoral, serta memastikan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.
?Dalam kerangka penilaian ADLG Awards, domain Orchestration & Execution Leadership memegang bobot penilaian tertinggi (25%). Aspek ini mengukur kemampuan nyata seorang pimpinan birokrasi tertinggi di daerah dalam menerapkan pendekatan Whole-of-Government (WoG), manajemen perubahan (change management), serta pengawalan disiplin eksekusi program digitalisasi daerah hingga ke tingkat implementasi.
Adapun dewan juri pada ADLG Awards 2026 adalah dari Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) .
Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Prov Sumsel Rika Efianti, SE, MM.(adv/jpnn)
Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakselerasi transformasi digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kembali mem
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Herman Deru Tepati Janji Beri Hadiah Rp 10 Juta untuk Warga Pelapor Karhutla
- Danantara Indonesia CX100 Award 2026: Pegadaian Tembus Top 10 BUMN Layanan Terbaik
- Pertamina Trans Kontinental Raih 4 Penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award 2026
- bank bjb Perkuat Posisi Merek melalui Penghargaan Trusted & Popular Brand 2026
- Mandiri Taspen Raih Dua Penghargaan Terbaik 1 Kinerja Pembayaran Pensiunan
- Sido Muncul Raih Best Non Financial Sector pada IICD Corporate Governance Conference and Award 2026