jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakselerasi transformasi digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kembali membuahkan apresiasi di tingkat nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dinobatkan sebagai Sekda Terbaik Kategori Orchestration & Execution Leadership pada ajang bergengsi ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards).

?Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas kepemimpinan Sekda sebagai orkestrator birokrasi yang dinilai sukses menyelaraskan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghilangkan sekat ego sektoral, serta memastikan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.

?Dalam kerangka penilaian ADLG Awards, domain Orchestration & Execution Leadership memegang bobot penilaian tertinggi (25%). Aspek ini mengukur kemampuan nyata seorang pimpinan birokrasi tertinggi di daerah dalam menerapkan pendekatan Whole-of-Government (WoG), manajemen perubahan (change management), serta pengawalan disiplin eksekusi program digitalisasi daerah hingga ke tingkat implementasi.

Adapun dewan juri pada ADLG Awards 2026 adalah dari Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) .

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Prov Sumsel Rika Efianti, SE, MM.(adv/jpnn)