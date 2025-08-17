Pimpin Upacara HUT ke-80 RI, Menaker Yassierli Tekankan 3 Pesan Kunci Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak seluruh insan Kemnaker untuk bersama-sama menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui tiga pesan kunci, yaitu Bersatu dan Berdaulat, Rakyat Sejahtera, serta Indonesia Maju.

Menaker Yassierli menyampaikan pesan tersebut saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Kemnaker, Jakarta, Minggu (17/8).

Pesan kunci pertama, yaitu Bersatu dan Berdaulat.

Menaker Yassierli menekankan pentingnya menghapus sekat antarunit kerja, membangun kolaborasi yang solid, serta menyatukan visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Semangat guyub, rasa setia kawan, dan kerja bergotong royong harus terus kita rawat. Kita bersatu sebagai satu tubuh organisasi,” pesan Menteri Yassierli kepada seluruh jajaran Kemnaker.

Dia menegaskan tegaknya integritas, profesionalitas, dan kompetensi birokrasi adalah wujud kedaulatan Kemnaker.

Menurut Yassierli, dengan konsolidasi itu, Kemnaker akan kokoh, dihormati dan mampu menjadi institusi publik yang otoritatif dalam mengelola dinamika pasar kerja.

“Ini adalah mimpi kita bersama untuk menjadikan Kemnaker sebagai a nice place to grow. Saat pegawai tumbuh, organisasi akan maju. Saat pegawai merasa dihargai, mereka akan memberi yang terbaik,” imbuhnya.