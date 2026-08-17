Pimpin Upacara HUT RI di Istana, Prabowo Pilih Jas Biru Tua

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Prabowo mengenakan mengenakan jas biru tua dengan peci hitam bertindak sebagai inspektur upacara.

Pria berusia 74 tahun itu berdiri di mimbar upacara membacakan teks proklamasi.

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Selanjutnya, Prabowo menyerahkan bendera merah putih kepada pembawa baki pasukan pengibar bendera (paskibraka) untuk dikibarkan.

Presiden Prabowo saat upacara pengibaran bendera HUT ke-81 Ri di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026. Foto: Bay Ismoyo/AFP

Seusai menyerahkan bendera, Prabowo lalu mencium bendera yang berada di atas baki dengan penuh haru.

Paskibraka berhasil mengibarkan bendera merah putih sekitar pukul 10.20 WIB dengan diiringi lagu Indonesia Raya.

Setelahnya, acara hiburan dimulai dengan penampilan nyanyian dari paduan suara Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara. (dit/jpnn)



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