menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Pimpin Upacara HUT RI di Istana, Prabowo Pilih Jas Biru Tua

Pimpin Upacara HUT RI di Istana, Prabowo Pilih Jas Biru Tua

Pimpin Upacara HUT RI di Istana, Prabowo Pilih Jas Biru Tua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Prabowo mengenakan mengenakan jas biru tua dengan peci hitam bertindak sebagai inspektur upacara.

Pria berusia 74 tahun itu berdiri di mimbar upacara membacakan teks proklamasi.

Baca Juga:

Selanjutnya, Prabowo menyerahkan bendera merah putih kepada pembawa baki pasukan pengibar bendera (paskibraka) untuk dikibarkan.

Pimpin Upacara HUT RI di Istana, Prabowo Pilih Jas Biru TuaPresiden Prabowo saat upacara pengibaran bendera HUT ke-81 Ri di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026. Foto: Bay Ismoyo/AFP

Seusai menyerahkan bendera, Prabowo lalu mencium bendera yang berada di atas baki dengan penuh haru.

Baca Juga:

Paskibraka berhasil mengibarkan bendera merah putih sekitar pukul 10.20 WIB dengan diiringi lagu Indonesia Raya.

Setelahnya, acara hiburan dimulai dengan penampilan nyanyian dari paduan suara Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara. (dit/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI