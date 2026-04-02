Pimpinan Bank Ditemukan Meninggal Dunia di Mess Pangkalan Balai

jpnn.com, BANYUASIN - Personel Polres Banyuasin melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menyusul penemuan jenazah di mess Bank BPR Tiur Ganda, Selasa (31/3/2026) kemarin.

Korban yang diketahui menjabat sebagai pimpinan cabang berinisial H.S (35). Ia ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kelurahan Pangkalan Balai.

Insiden ini terungkap sekitar pukul 08.30 WIB saat sejumlah karyawan merasa curiga lantaran korban tak kunjung muncul untuk memimpin rapat pagi.

Setelah dilakukan pengecekan ke area mess, pria asal Rejang Lebong, Bengkulu tersebut ditemukan sudah meninggal dunia.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldin menerangkan bahwa anggotanya sudah mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mengamankan area dengan pemasangan garis polisi.

Tak hanya itu, Unit Inafis bersama piket Reskrim juga melakukan pendataan dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi di lokasi.

Baca Juga: Pelajar Terseret Ombak di Pantai Pangandaran Ditemukan Meninggal

"Anggota juga sudah memintai keteranga tiga orang saksi yakni G.K.N. (25), A.U. (31), dan H.R.S.P. (31), yang merupakan karyawan Bank BPR Tiur Ganda," terang Risnan, Rabu (1/4/2026).

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi dari lokasi dan dibawa ke RSUD Banyuasin sebelum dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan Visum et Repertum (VER) guna memastikan penyebab kematian secara ilmiah dan forensik.