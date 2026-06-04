Pimpinan Baru BGN Geber Efisiensi demi Perbaikan Tata Kelola MBG

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan baru Badan Gizi Nasional atau BGN langsung tancap gas dalam memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah awal dalam perbaikan tata kelola program andalan Presiden Prabowo Subianto itu ialah efisiensi.

"Kami concern, hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," kata Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, langkah efisiensi anggaran tersebut dilakukan di berbagai bidang. Oleh karena itu, BGN fokus pada tiga hal.

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Fokus pertama BGN ialah pada refocusing (penataan ulang) penerima manfaat. "Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” imbuh Nanik.

Adapun fokus ketiga BGN ialah pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia di satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” kata Nanik.

Lebih lanjut Nanik menegaskan apabila dapur-dapur MBG tersebut tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), BGN secara tegas akan menangguhkan sementara atau suspend.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.