Pimpinan Baru BI Harus Mampu Membaca Dinamika Ekonomi Global
jpnn.com - Pimpinan Bank Indonesia (BI) yang baru pengganti Perry Warjiyo yang mengundurkan diri diharapkan memiliki kemampuan menjaga kesinambungan kebijakan (policy continuity), mempertahankan independensi Bank Indonesia, dan meningkatkan kredibilitas institusi di mata investor maupun masyarakat.
Hal itu disampaikan pemerhati ekonomi yang juga Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arief Poyuono, Selasa (28/7/2026).
Arief mengatakan pemimpin baru Bank Indonesia harus mampu membaca dinamika ekonomi global, paham serta dekat dengan jaringan keuangan internasional, menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat sektor keuangan, serta membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah tanpa mengurangi independensi bank sentral.
"Dengan cara itulah stabilitas moneter nasional dapat dipertahankan dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," kata Arief.
Arief sependapat bahwa stabilitas moneter menjadi syarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni 8 persen.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai apabila stabilitas moneter terganggu," ucapnya.
Menurut Arief, dunia usaha membutuhkan kepastian nilai tukar, inflasi yang terkendali, suku bunga yang kredibel, dan sistem keuangan yang sehat.
Oleh karena itu, siapa pun yang memimpin Bank Indonesia nantinya memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Arief Poyuono mengatakan pemimpin baru Bank Indonesia harus mampu membaca dinamika ekonomi global, paham serta dekat dengan jaringan keuangan internasional.
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