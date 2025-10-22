Pimpinan DPR Persilakan MKD Bersidang saat Reses, Dimulai 29 Oktober

menu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal melaksanakan sidang pada 29 Oktober 2025 saat legislator dalam masa reses yang berakhir pada awal November.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya sudah menyetujui MKD melaksanakan sidang saat masa reses.

"Pimpinan DPR sudah menerima surat dari MKD permohonan mengadakan sidang di masa reses, dari minggu lalu," kata Dasco kepada wartawan, Rabu (22/10).

Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan sidang MKD semasa reses rencananya dilaksanakan terbuka bagi awak media.

"Pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses," ucap Dasco.

Namun, legislator Dapil III Banten itu tidak memerinci agenda sidang terbuka MKD yang dilaksanakan semasa reses.

"Agendanya diserahkan sepenuhnya ke MKD yang rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025," ungkap Dasco. (ast/jpnn)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pimpinan parlemen mempersilkan MKD bersidang pada 29 Oktober 2025.


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan

