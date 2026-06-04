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Pimpinan DPR RI Daftar Jadi Caketum PPK Kosgoro 1957

Pimpinan DPR RI Daftar Jadi Caketum PPK Kosgoro 1957
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Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI yang juga berstatus Bendahara Umum (Bendum) Golkar Sari Yuliati resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957. 

Sari di Jakarta, pada Kamis (4/6) ini menyerahkan langsung formulir pendaftaran sebagai Caketum PPK Kosgoro 1957.

Dia membawa dokumen persyaratan lengkap sebagai bukti keseriusan memimpin organisasi pendiri Partai Golkar tersebut. 

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"Ini sedang mengembalikan formulir beserta seluruh persyaratannya," kata eks pimpinan Komisi III DPR RI itu ditemui awak media di Jakarta, Kamis.

Sari mengaku telah mendapatkan mandat dari mayoritas pemilik suara di daerah dan beberapa organisasi yang didirikan oleh Kosgoro 1957 sehingga maju caketum.

"Ada 40 dukungan yang di antaranya adalah 36 dukungan dari PDK Tingkat 1 dan 4 dukungan dari gerakan. Insyaallah," lanjut Sari. 

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Setelah tahap penyerahan berkas ini, proses verifikasi akan dilakukan oleh panitia penyelenggara Mubes PPK Kosgoro 1957.

Penentuan kelayakan calon akan dilakukan secara transparan sesuai mekanisme organisasi.

Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati berharap tidak ada perpecahan setelah pelaksanaan Mubes PPK Kosgoro 1957.

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