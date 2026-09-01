Pimpinan DPR Siap Mundur Demi RUU Perampasan Aset, Idrus: Uswatun-Hasanah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyambut positif para pimpinan DPR RI yang mau membuka ruang masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8).
"Telah menjadikan Senayan betul-betul rumah rakyat, menjadi tempat penyaluran aspirasi disampaikan oleh rakyat," kata dia kepada awak media, Selasa (1/9).
Diketahui, masyarakat dari Pati menggelar demonstrasi di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.
Mereka menuntut DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan sempat masuk area kompleks parlemen menyarakan aspirasi.
Legislatif lantas merespons aspirasi demonstrasi dengan janji pengesahan RUU Perampasan Aset paling lama Desember 2026.
Pimpinan DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa meneken janji bakal mengundurkan diri andai RUU Perampasan Aset tak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Idrus menilai wajar publik memasang tenggat waktu pengesahan RUU Perampasan Aset agar pembahasan aturan tak berlarut-larut.
Namum, dia secara khusus mengapresiasi pimpinan DPR seperti Dasco yang meneken janji waktu pengesahan RUU Perampasan Aset.
Waketum Golkar Idrus Marham menyambut positif sikap pimpinan DPR yang siap mundur andai RUU Perampasan Aset tak disahkan Desember 2026.
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