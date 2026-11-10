Pimpinan DPR Terima Surat Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku menerima surat berisi sikap sejumlah legislator yang ingin mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait skandal ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Namun, kata dia, pimpinan DPR belum memutuskan tindak lanjut menyikapi surat, karena harus mempelajari mekanisme aturan.
"Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan.
Sebelumnya, anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut lebih 25 legislator telah menandatangani surat untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) menyikapi polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
"Lebih 25," kata Mardani kepada awak media, Selasa ini.
Legislator fraksi PKS itu menyebut surat usulan HMP telah ditandatangani sejak Senin (9/11) dengan jumlah anggota yang meneken terus bertambah.
"Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," katanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku menerima surat berisi sikap sejumlah legislator ingin mengajukan hak menyatakan pendapat terkait ijazah Gibran.
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