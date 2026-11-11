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Pimpinan DPR Terima Surat Usul Hak Menyatakan Pendapat dari Seluruh Fraksi

Pimpinan DPR Terima Surat Usul Hak Menyatakan Pendapat dari Seluruh Fraksi
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Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi resmi menyerahkan surat usulan hak menyatakan pendapat (HMP) ke pimpinan legislatif dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). 

Tampak, dua Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi pimpinan parlemen yang menerima usulan HMP.

"Rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota," ujar Saan, Rabu.

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Sejumlah legislator dari berbagai fraksi terlihat hadir dalam rapat, semisal Dolfie OFP, Haris Turino, dan Abidin Fikri dari PDIP.

Kemudian, Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Abraham Sridjaja, dan Dave Laksono dari fraksi Golkar terlihat hadir di rapat.

Sementara itu, Benny K Harman dan Hinca Panjaitan mewakili fraksi Demokrat hadir ke rapat serta Sarifuddin Sudding mewakili PAN.

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Yanuar Arif Wibowo, Mardani Ali, dan Rahmat Saleh juga terpantau hadir mewakili fraksi PKS dalam rapat pengusulan HMP.

Selanjutnya, Azis Subekti, Bahtra Banong, dan Budi Djiwandono terpantau hadir mewakili fraksi Gerindra. 

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut para pengusul menggulirkan HMP karena Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI.

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