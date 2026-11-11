Pimpinan DPR Terima Surat Usul Hak Menyatakan Pendapat dari Seluruh Fraksi
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi resmi menyerahkan surat usulan hak menyatakan pendapat (HMP) ke pimpinan legislatif dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Tampak, dua Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi pimpinan parlemen yang menerima usulan HMP.
"Rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota," ujar Saan, Rabu.
Sejumlah legislator dari berbagai fraksi terlihat hadir dalam rapat, semisal Dolfie OFP, Haris Turino, dan Abidin Fikri dari PDIP.
Kemudian, Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Abraham Sridjaja, dan Dave Laksono dari fraksi Golkar terlihat hadir di rapat.
Sementara itu, Benny K Harman dan Hinca Panjaitan mewakili fraksi Demokrat hadir ke rapat serta Sarifuddin Sudding mewakili PAN.
Yanuar Arif Wibowo, Mardani Ali, dan Rahmat Saleh juga terpantau hadir mewakili fraksi PKS dalam rapat pengusulan HMP.
Selanjutnya, Azis Subekti, Bahtra Banong, dan Budi Djiwandono terpantau hadir mewakili fraksi Gerindra.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut para pengusul menggulirkan HMP karena Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wayan Sudirta: HMP Pemakzulan Gibran Tak Hanya Bermodal Pertarungan Politik
- Gibran Jangan Melawan, Pemerintah Bilang Sudah Tak Punya Lagi Harapan di PTUN
- Hanya Satu Anak Buah Zulhas di Senayan Usulkan HMP Pemakzulan Gibran
- Ini Nama Anggota DPR yang Teken HMP Pemakzulan Gibran, Gerindra Ikutan, Bravo!
- 14 Anggota DPR dari PDIP Teken HMP Pemakzulan Gibran, Ini Namanya
- BNN & DPR Minta Jaringan Narkotika Berkedok Vape Dibongkar hingga ke Pemasok