menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pimpinan DPR Ungkap Kerja Tim Reformasi Bentukan Jenderal Listyo, Ternyata..

Pimpinan DPR Ungkap Kerja Tim Reformasi Bentukan Jenderal Listyo, Ternyata..

Pimpinan DPR Ungkap Kerja Tim Reformasi Bentukan Jenderal Listyo, Ternyata..
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi sinyal bahwa kerja Tim Reformasi Kepolisian bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak akan bentrok dengan Komite Reformasi Kepolisian dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

Sebab, kata Ketua Harian Gerindra itu, Tim Reformasi Polri bakal bertugas sebagak satuan yang melakukan pendataan.

"Saya rasa tim reformasi yang dibuat oleh Kapolri itu, saya mendapatkan informasi bahwa tim ini adalah tim persiapan yang akan melakukan pendataan," kata Dasco menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Baca Juga:

Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Pakuan itu mengatakan tim bentukan Kapolri nantinya akan membantu tugas Komite Reformasi Kepolisian setelah resmi terbentuk.

"Nantinya akan membantu tugas-tugas dari komisi reformasi polri yang dibentuk oleh Presiden," ujar Dasco.

Legislator Dapil III Banten itu pun tidak melihat tim bentukan Kapolri akan tumpang tindih dalam bekerja dengan Komite Reformasi Kepolisian. 

Baca Juga:

"Menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam," ujar dia.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat bakal membentuk Komite Reformasi Kepolisian. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap kerja yang bakal dilaksanakan Tim Reformasi Kepolisian bentukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apa itu?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI