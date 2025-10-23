Pimpinan KKB Undius Kogoya Tewas
jpnn.com, JAYAPURA - Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya Undius Kogoya tewas di Wandai, Kabupaten Intan Jaya.
Informasi tewasnya Undius disampaikan Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori.
"Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit. Ada informasi bila pimpinan KKB Intan ini meninggal di Wandai," kata Sofian, Kamis (23/10).
Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan Undius Kogoya meninggal di Kampung Jae Distrik Wandi Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (22/10) pukul 15.00 WIT karena sakit.
Undius sebelumnya dilaporkan ke Timika, Kabupaten Mimika kemudian ke Enarotali, Kabupaten Paniai dan balik ke Intan Jaya.
Namun, sesampainya di Wandai dia sakit dan meninggal.
KKB pimpinan Undius Kogoya terlibat sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil dan militer di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2022. (antara/jpnn)
KKB pimpinan Undius Kogoya terlibat sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil dan militer di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2022.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Daftar Aksi Kekerasan & Teror Panglima KKB Lamek Alipky Sebelum Tewas Ditembak di Kiwirok
- Koops Swasembada Pastikan Panglima KKB Lamek Taplo Tewas di Kiwirok
- Begini Kondisi 2 Polisi yang Ditembak KKB
- Brutal, KKB Tembaki Kendaraan, Seorang Penumpang Tewas
- TNI Tewaskan 14 Anggota KKB di Intan Jaya, Termasuk Pimpinan Kodap VIII Soanggama
- Sekolah Dibakar KKB, MPR for Papua Desak Aparat Mengusut Tuntas