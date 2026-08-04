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Pimpinan Komisi III Kompak Bantah Kabar DPR Terima Surpres Pergantian Kapolri

Pimpinan Komisi III Kompak Bantah Kabar DPR Terima Surpres Pergantian Kapolri
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Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat kompak membantah DPR telah menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menepis kabar yang beredar tentang parlemen menerima surpres soal pergantian Kapolri.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," kata Habiburokhman melalui layanan pesan, Selasa (4/8).

Legislator Fraksi Gerindra itu meminta masyarakat tidak mudah termakan isu simpang siur seperti kabar DPR menerima surpres pergantian Kapolri. 

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"Kami mengimbau sebaiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga membantah kabar parlemen menerima surpres soal pergantian Kapolri.

Sahroni mengatakan DPR sampai kini tak pernah menerima Ssrpres terkait pergantian Kapolri dari pemerintah.

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“Kagak ada, kagak ada. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata politikus Partai NasDem itu, Selasa (4/8). 

Sahroni merasa isu pergantian Jenderal Sigit dari posisi Kapolri diembuskan pihak yang tak suka eks Kabareskrim Polri itu lama menjabat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Pimpinan Komisi III DPR kompak membantah kabar DPR menerima surpres pergantian Kapolri.

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