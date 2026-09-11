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Pimpinan Komisi V DPR Minta Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis yang Hilang

Pimpinan Komisi V DPR Minta Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis yang Hilang
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Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta Basarnas memaksimalkan pencarian lima jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Senin (7/9) kemarin.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi pencarian lima jurnalis hilang yang belum membuahkan hasil hingga hari keeempat.

Menurut Huda, aturan terkait pencarian orang hilang selama tujuh hari yang artinya proses tersebut dilakukan hingga Senin (14/9) besok.

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"Artinya masih ada waktu tiga hari lagi temen-temen Basarnas untuk mengerahkan semaksimal mungkin baik personil maupun peralatan," kata legislator fraksi PKB itu kepada awak media, Jumat (11/9).

Menurutnya, para jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Anak Krakatau sedang menjalankan tugas demokrasi, sehingga pencarian perlu digencarkan. 

"Pada konteks itu, saya berharap, ya, semoga tiga hari ke depan ada temuan-temuan baru yang sifatnya progres dari empat hari sebelumnya ini," ujar Huda.

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Dia sendiri mendukung dilakukan terus pencarian lima jurnalis jika proses pelacakan korban sudah tujuh hari.

"Kalau sampai nanti setelah tujuh hari masa pencarian ini sebagaimana aturan undang-undang dicukupkan, saya secara pribadi tetap minta supaya pencarian tetap dilanjutkan," katanya. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendukung dilakukan pencarian lima jurnalis jika proses pelacakan korban sudah tujuh hari.

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