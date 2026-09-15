Pimpinan Komisi XI Ungkap Beda Karakter Purbaya dan Suahasil, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai karakter antara Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara berbeda satu dengan lain ketika berbicara di media.

"Nah, dua figur ini kami lihat agak berbeda satu dengan lain," ujar dia menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Dia mengatakan eks Menkeu Purbaya punya gaya blak-blakan, ceplas-ceplos, hingga koboi ketika tampil di publik.

Sementara itu, Fauzi mengaku mengenal sosok Menkeu Suahasil sebagai pekerja dan pemikir dengan sedikit tampil di publik.

"Pak Suahasil ini lebih pada agak pendiam," katanya.

Fauzi justru melihat karakter Suahasil lebih mirip figur eks Menkeu Sri Mulyani yang sama-sama alumnus Universitas Indonesia (UI).

"Kalau menurut kacamata kami, ya, saya melihatnya agak mirip seperti itu, begitu," kata legislator fraksi NasDem itu.

Fauzi menilai Suahasil punya kajian atau berdiskusi dengan tim sebelum berbicara terkait suatu isu.