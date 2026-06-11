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Pimpinan KPK Ini Mengaku Tidak Kenal Tersangka Sony Sonjaya

Pimpinan KPK Ini Mengaku Tidak Kenal Tersangka Sony Sonjaya
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Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto. (ANTARA/HO-UMY)

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto terseret dalam pusaran kasus dugaan rasuah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Nama Fitroh dikaitkan dengan isu lebih 20 nama tokoh yang disebut-sebut terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN.

Pimpinan KPK Ini Mengaku Tidak Kenal Tersangka Sony SonjayaTersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6).FOTO: Ricardo/JPNN

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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pun menyampaikan klarifikasi menanggapi isu Fitroh Rohcahyanto yang disebut memiliki yayasan serta dikaitkan dengan perkara MBG dan salah satu tersangka, yakni Sony Sonjaya.

"Kami sampaikan bahwa Fitroh Rohcahyanto tidak mengenal Sony Sonjaya," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Budi juga menyebut yayasan terkait Fitroh telah dibentuk sebelum adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

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"Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Selain itu, dia mengatakan Fitroh tidak menerima ataupun mendapatkan manfaat materiil dari aktivitas yayasan tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto terseret isu kasus dugaan rasuah program MGB di BGN. Begini klarifikasinya.

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