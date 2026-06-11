Pimpinan KPK Ini Mengaku Tidak Kenal Tersangka Sony Sonjaya
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto terseret dalam pusaran kasus dugaan rasuah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Nama Fitroh dikaitkan dengan isu lebih 20 nama tokoh yang disebut-sebut terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pun menyampaikan klarifikasi menanggapi isu Fitroh Rohcahyanto yang disebut memiliki yayasan serta dikaitkan dengan perkara MBG dan salah satu tersangka, yakni Sony Sonjaya.
"Kami sampaikan bahwa Fitroh Rohcahyanto tidak mengenal Sony Sonjaya," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Budi juga menyebut yayasan terkait Fitroh telah dibentuk sebelum adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkapnya.
Selain itu, dia mengatakan Fitroh tidak menerima ataupun mendapatkan manfaat materiil dari aktivitas yayasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto terseret isu kasus dugaan rasuah program MGB di BGN. Begini klarifikasinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Analisis Kebijakan Publik dan Hukum dalam Perspektif SK Dapur 3T BGN
- Respons KPK soal Nama Fitroh Rohcahyanto Terseret Kasus Dugaan Korupsi BGN
- Dapur SPPG di Bandung Barat Belum Memproduksi MBG
- Jaksa Sebut Nadiem Punya Niat Jahat dan Melawan Hukum
- Partai Demokrat Bantah Kabar soal AHY Terkait dengan Sony Sonjaya di Kasus BGN
- Nanik BGN Temui Menteri BGS, Kemenkes Siapkan Ahli Terbaik demi MBG