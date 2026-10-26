Pimpinan KPK Usul Negara Rampas Aset Pejabat Tidak Dicantumkan di LHKPN
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10).
Selain itu, dia mengusulkan agar penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN, tetapi tidak melakukannya, maka negara dapat merampas harta kekayaannya.
“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” usulnya.
Johanis Tanak juga mengusulkan mekanisme bila penyelenggara negara tersebut keberatan dengan upaya negara merampas harta kekayaannya.
Dia mengusulkan hal tersebut agar setiap penyelenggara negara melaporkan LHKPN kepada KPK dengan benar.
“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” ujarnya.
Dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah.
Pimpinan KPK juga usul agar penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN, tetapi tidak melakukannya, maka negara dapat merampas harta kekayaannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bahas RUU Perampasan Aset bersama Mahasiswa UI, Sahroni: Masukannya Penting
- Habiburokhman Ditunjuk Jadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset
- Dugaan Korupsi Fasilitas Pembiayaan LPEI, KPK Panggil Mantan Direktur Pelaksana IV
- Geledah Rumah Ashraff Abu, KPK Sita BMW Listrik Terkait Dugaan TPPU
- KPK Geledah Kantor BPK Jateng, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
- Rincian Uang Korupsi Jalan di Sumut yang Diterima 8 Tersangka