Pimpinan OPM Manfret Fatem Tewas dalam Kontak Tembak dengan TNI di Maybrat

jpnn.com, SORONG - Komando Operasi (Koops) TNI Habema melaporkan tiga orang yang diduga anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas dalam kontak tembak dengan personel gabungan TNI. Insiden tersebut terjadi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada Jumat (9/10/2026).

Pangkoops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, mengonfirmasi bahwa kontak senjata meletus sekitar pukul 08.25 WIT. Peristiwa ini berlangsung di kawasan hutan yang terletak di sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur.

Baku tembak tersebut melibatkan Tim Patroli Gabungan Denkul 4/Satgas Rajawali V dan Satgas Yonif 9 Marinir yang sedang melaksanakan operasi patroli penindakan. Mereka berhadapan dengan kelompok OPM Kodap IV/Sorong Raya di bawah pimpinan Manfret Fatem.

"Berdasarkan pemeriksaan awal di lapangan, satu dari tiga korban teridentifikasi sebagai Manfret Fatem yang disebut menjabat sebagai Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya," kata Brigjen TNI Riyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Sorong, Jumat.Riyanto mengatakan identitas dua orang lainnya yang tewas masih dalam proses verifikasi.

Berdasarkan informasi awal, keduanya diduga merupakan Yesias Fatem yang disebut menjabat sebagai Komandan Batalyon Mosata dan Antonius Assem alias Anton Fatem yang disebut sebagai Komandan Batalyon Ayosami dalam struktur OPM Kodap IV/Sorong Raya.

"Proses verifikasi masih berlangsung untuk memastikan identitas dan keterkaitan kedua korban tersebut," ujarnya.

Menurut Riyanto, setelah kontak tembak, personel gabungan mengamankan lokasi kejadian dan melakukan pemantauan untuk mengantisipasi gangguan keamanan lanjutan.

Ia menyatakan tidak ada personel TNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.