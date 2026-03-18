Pimpinan Ormas Kepemudaan Hadiri Acara Buka Puasa Bersama Ketua DPD RI, Begini Harapan Maruli Silaban
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa dan pemuda di Indonesia menghadiri undangan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin untuk berbuka Puasa Bersama di rumah dinasnya, Kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Dalam acara tersebut, sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan menyampaikan harapan dan dukungan kepada Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara Pemuda Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia (DPP PPGI) sekaligus Wakil Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Maruli Tua Silaban berharap Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dapat menyatukan pemuda Indonesia yang saat ini terpolarisasi oleh karena perbedaan kepentingan.
Pimpinan Ormas Kepemudaan saat acara buka puasa bersama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (15/3/2026). Foto: Source for JPNN.com
Maruli mencontohkan ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).
Padahal berangkat sejarah KNPI yang didirikan pada 23 Juli 1973, KNPI merupakan wadah berkumpulnya Pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang organisasi, agama, suku/etnis. Mereka melebur menjadi satu bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
“KNPI merupakan laboratorium kader dan miniatur Pemuda Indonesia,” ujar Maruli yang juga berprofesi sebagai advokat ini.
Maruli Silaban berharap Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dapat menyatukan pemuda Indonesia yang saat ini terpolarisasi oleh karena perbedaan kepentingan.
