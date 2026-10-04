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Pimpinan Polda Metro Jaya Diganti Jenderal Suyudi, Ada yang DImutasi Jadi Dosen

Pimpinan Polda Metro Jaya Diganti Jenderal Suyudi, Ada yang DImutasi Jadi Dosen
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Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi para pimpinan di lingkungan Polda di seluruh Indonesia, termasuk Polda metro Jaya.

Perombakan itu bagian dari mutasi 88 pejabat Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polda Metro Jaya mengalami pergantian.

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Mutasi posisi di lingkungan Polda Metro Jaya mencakup tingkat Kapolda, Wakapolda, Direktur Reserse, dan Kapolresta.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri yang dimutasi menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Posisi Kapolda Metro Jaya selanjutnya dijabat oleh Irjen Pol Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

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Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono yang diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan yang sebelumnya menjabat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.

Kemudian, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dimutasi sebagai Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik (Kabidbingadik) Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Ps. Dirreskrimum Polda Metro Jaya kini diisi oleh Kombes Pol Imron Ermawan yang sebelumnya merupakan Pamen Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi para pimpinan di lingkungan Polda di seluruh Indonesia, termasuk Polda metro Jaya. Ada Kombes yang jadi dosen,

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