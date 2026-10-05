Pimpinan Sinode GKPI Kecam Keras Intervensi Advokat Ojahan Pakpahan

jpnn.com, JAKARTA - Sidang etik lanjutan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Ojahan Erikson Pakpahan terus bergulir.

Pada sidang 2 Oktober 2026, pengacara dari Alpriado Osmond kembali dihadapkan pada tahap pembuktian.

Pdt. Henri Marpaung, M.Th selaku Korwil GKPI Wilayah XI yang hadir sebagai Saksi Pengadu, mengatakan bahwa Pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) secara resmi telah melayangkan Pernyataan Sikap Resmi yang sangat keras kepada Majelis Dewan Kehormatan PERADI Jakarta.

Surat bernomor 1434/I.2/X/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 tersebut menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Advokat Ojahan Erikson Pakpahan, S.H. (Teradu) atas pengaduan dari Pdt. Johannes Simanungkalit, S.H. (Pengadu).

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Bishop GKPI Pdt. Dr. Humala Lumbantobing, M.Th dan Sekretaris Jenderal Pdt. Parsaoran Sinaga, M.Min, M.Th, pihak GKPI mengecam keras tindakan sepihak Teradu bersama pengurus LSM GRACIA Hisar Sihotang yang mengirimkan surat tekanan psikologis langsung kepada pucuk pimpinan jemaat.

Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi luar batas yang menciderai independensi serta kehormatan institusi gereja.

Pembelaan yang Kebablasan

Hal yang paling mengejutkan dalam pernyataan sikap ini adalah sorotan tajam GKPI terhadap taktik pembelaan Ojahan Pakpahan kepada kliennya yang bernama Alpriado Osmond.