Pindad Bakal Bangun Pabrik di Subang, Proyek Mobil Nasional Prabowo Lahir Pada 2028

jpnn.com, JAKARTA - PT Pindad mengumumkan telah menyiapkan lahan untuk memproduksi mobil nasional di Subang, Jawa Barat.

Pabrik tersebut dikatakan memiliki kapasitas produksi 500 ribu unit per tahun.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa seusai melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian PPN/Bappenas bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) beberapa waktu lalu.

Kerja sama itu untuk memperkuat perencanaan kawasan industri prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta akselerasi Program Mobil Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Sigit proyek mobil nasional tidak boleh berhenti pada slogan.

Sebagai tahap awal, Pindad akan memulai memproduksi mobil nasional itu sebanyak 100.000 unit pada 2028.

“Pesan yang sama dari semua komisi kepada Pindad adalah: jangan jadi euforia kalah. Pengembangan mobil nasional tidak bisa hanya sekadar program, kita harus melakukan piloting untuk inovasi teknologi dan membangun ekosistemnya,” kata Sigit dalam siaran persnya, Rabu (10/12).

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan Indonesia memasuki fase baru dalam mewujudkan kemandirian industri otomotif.