Pindah ke Kantor Baru, Mitsubishi Electric Indonesia Terapkan Konsep Green Office

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Electric Indonesia mengumumkan perpindahan kantor pusatnya dari Gedung Jaya ke Trinity Tower, Jakarta.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Electric Indonesia, Takahiko Kukutsu menjelaskan, perpindahan ini seiring ekspansi bisnis yang membutuhkan ruang lebih memadai.

"Kantor sebelumnya sudah tidak mencukupi kebutuhan kami. Dengan lokasi baru ini, kami ingin meningkatkan efisiensi kerja, kepuasan pelanggan, serta kesejahteraan karyawan melalui lingkungan yang nyaman dan aman," ujar Takahiko Kukutsu, Selasa (8/7).

Kantor baru di Trinity Tower dirancang dengan konsep ruang kerja terbuka dan fleksibel untuk mendorong kolaborasi antar karyawan. Perpindahan ini sekaligus mencerminkan motto perusahaan, "Changes for the Better" (Perubahan yang Lebih Baik).

"Inisiatif ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendukung efisiensi energi," ucapnya.

Hal itu salah satunya tampak dari mulai area resepsionis yang luas demi kenyamanan tamu, sekaligus menampilkan produk-produk terbaru Mitsubishi Electric, termasuk solusi pendingin udara dan teknologi hemat energi.

Tak hanya itu, perusahaan juga menerapkan sistem pemantauan konsumsi energi dan perhitungan emisi karbon, sejalan dengan komitmen keberlanjutan mereka.

Trinity Tower sendiri dipilih karena telah bersertifikat green building peringkat emas dari Green Building Council Indonesia (GBCI).