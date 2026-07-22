Pindah Rumah, Sarwendah Sebut Sudah Beri Tahu Alamatnya ke Ruben Onsu
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah telah pindah dari rumah lamanya dan memboyong anak-anak ke kediaman baru.
Dia mengaku butuh perjuangan sendiri untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai alasan mereka harus berpindah tempat tinggal.
"Pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah, begitu. Saya akan menjelaskan seminim mungkin begitu, sebaik mungkin tanpa memojokkan satu sama lain," ujar Sarwendah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).
Meskipun telah berpindah ke rumah baru, Sarwendah memastikan dirinya tak akan menutup pintu bagi sang mantan suami untuk bisa menemui anak-anaknya.
Dia mengatakan dirinya telah memberi tahu lokasi rumah barunya kepada Ruben Onsu.
"Saya juga sudah kasih alamatnya, pasti dong di mana pun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup begitu, di mana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi bagaimana ayah jadi kami ketemu begitu," kata Sarwendah.
Namun menurutnya, mantan suaminya itu belum merespons perihal tersebut.
"Tapi karena belum ada respons, saya juga enggak bisa berbuat apa-apa," ucap Sarwendah. (jun/jpnn)
Selebritas Sarwendah telah pindah dari rumah lamanya dan memboyong anak-anak ke kediaman baru.
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