Pindah Sementara ke Singapura, Nia Ramadhani Ungkap Perbedaannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani mengungkapkan soal kehidupannya di Singapura.

Perempuan 35 tahun itu menetap sementara di Singapura demi mendampingi putranya, Mainaka Zanatti Bakrie, yang sekolah di sana.

Nia Ramahani mengaku, ada banyak perbedaan yang dirasakannya semenjak tinggal di sana.

Salah satunya, dia harus terbiasa mengurus banyak hal seorang diri.

"Beda banget lah. Berbeda sekali, apalagi kalau di Singapura perbedaan yang positifnya itu anak-anak bisa jadi jauh lebih mandiri. Soalnya kadang-kadang aku sama Mainaka itu jalan langsung ke supermarket sendiri. Semuanya bisa sendiri begitu," ujar Nia Ramadhani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Istri Ardi Bakrie itu mengatakan, suasana di Singapura juga membuat dirinya dan sang buah hati lebih terbiasa aktivitas tanpa banyak bantuan.

Baca Juga: Film Maju Serem Mundur Horor Hadirkan Horor Lucu ala Generasi Z

Dia mengaku, dirinya juga banyak berjalan kaki saat tinggal di sana. Hal itu berbeda dengan di Jakarta yang mayoritas menggunakan mobil.

"Kalau di sini kan (Jakarta) kebanyakan pakai mobil, ditemanin orang. Kalau di sana semuanya banyakan jalan. Sudah begitu kalau melepas anak-anak sendiri juga aman-aman saja," kata Nia Ramadhani.