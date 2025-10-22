menu
Pindah Tangan Tiket Kini Lebih Mudah Melalui OTP WhatsApp

Pindah tangan tiket kini lebih mudah melalui One Time Password atau OTP WhatsApp. Foto: Dok. Askara Live

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan manajemen event dan tiket digital Askara Live membuat terobosan baru dengan meluncurkan fitur pindah tangan tiket melalui OTP (One Time Password) WhatsApp.

Inovasi tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan fleksibilitas bagi penonton dan penyelenggara event.

Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan pemindahtanganan tiket hanya dengan verifikasi kode OTP (One-Time Password) yang dikirim langsung ke WhatsApp penerima.

"Jadi, bagi penonton dan penyelenggara event dalam mengalihkan kepemilikan tiket secara resmi tanpa perlu surat kuasa dan dapat menghindari antrian di lokasi acara," kata Founder dari Askara Live, Ferdy Tamboen, Rabu (22/10).

Menurut Ferdy, layanan ini diklaim sulit dibobol oleh pihak yang tidak berkepentingan karena diperkuat dengan standar keamanan dan enkripsi end-to-end. Prosesnya cepat, aman, dan terintegrasi langsung dengan sistem tiket digital.

Askara Live juga memastikan bahwa data tiket dan identitas pemilik baru tercatat secara valid dan real-time.

“Kami paham kebutuhan promotor atau penyelenggara event yang semakin dinamis. Ada banyak kondisi di mana penonton perlu mengalihkan tiketnya, karena tidak memungkinkan untuk hadir di event tersebut," ujarnya.

Dengan sistem OTP WhatsApp, proses tersebut menjadi semudah mengirimkan pesan.

