PINDEX 2026 Dibuka Untuk Umum, Buruan Datang, Gratis!

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina Patra Niaga membuka gelaran Pertamina Patra Niaga Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026 di ICE BSD Hall 10, Tangerang, Rabu (3/6).

Ajang inovasi engineering downstream pertama yang digelar Pertamina Patra Niaga ini menjadi wadah untuk menampilkan teknologi, infrastruktur, dan inovasi sektor energi hilir dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan PINDEX 2026 dirancang sebagai forum kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman guna menciptakan nilai tambah bagi industri energi nasional.

“PINDEX bukan sekadar forum pertemuan antara supplier dengan buyer, tetapi ini adalah forum untuk saling berbagi ilmu, melihat peluang kolaborasi, serta bersama-sama menciptakan value creation (nilai tambah)," ucap Mars Ega.

"Mari kita menjajaki berbagai peluang pengembangan, mulai dari reformasi SPBU, konsep mobil tangki yang lebih kekinian, terminal BBM yang dapat dikembangkan menjadi facility blending, hingga teknologi biorefinery, digitalisasi, dan artificial intelligence yang relevan dengan kebutuhan operasional ke depan,” imbuh Mars Ega.

Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, mengungkap selama tiga hari digelar ajang ini menghadirkan 73 pameran dari perusahaan dan merek sektor teknologi, infrastruktur energi, serta mitra strategis nasional maupun internasional, sekaligus menjadi ruang konferensi dan diskusi untuk memperkuat kolaborasi serta adopsi teknologi hilir yang andal.

“Sekitar 73 mitra hadir untuk berkolaborasi dan berbagi teknologi yang mereka miliki. Teknologi yang dihadirkan mencakup berbagai aspek, mulai dari instrumentasi, jaringan pipa, mobil tangki, keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE), hingga industri maritim, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas dermaga,” ungkap Hari.

PINDEX 2026 masih akan berlangsung hingga 5 Juni 2026 di ICE BSD Hall 10, Tangerang, dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.(chi/jpnn)