Pinjaman BPKB Mobil Bunga Rendah, Ini Syarat dan Mekanismenya
Jumat, 06 Februari 2026 – 22:04 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat,pinjaman BPKB mobil bunga rendah masih menjadi opsi yang banyak dipilih masyarakat.
Skema ini memungkinkan pemilik kendaraan memperoleh dana dengan tetap menggunakan mobilnya untuk aktivitas sehari-hari.
Gambaran Umum
? Menggunakan BPKB mobil sebagai jaminan pembiayaan.
? Menawarkan bunga yang relatif lebih rendah dibanding pinjaman tanpa agunan.
? Tenor fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial pemohon.
? Digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha, renovasi rumah, hingga biaya pendidikan.
Layanan pinjaman BPKB mobil bunga rendah tersedia dalam ekosistem Astra melalui SEVA.
